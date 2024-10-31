Мун рассказал, что впечатлен уровнем организации «Зенита»

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун в интервью «СЭ» отметил, что комфортно чувствует себя в России. Летом 29-летний американец переехал в клуб из Санкт-Петербурга из «Лос-Анджелес Клипперс».

— Впечатлила ли вас инфраструктура «Зенита»? Игровой зал, академия?

— Да, я могу очень много об этом рассказать. Я впечатлен высоким уровнем нашей организации от и до. Руководство клуба делает все, чтобы мы были сконцентрированы только на баскетболе. Также мне нравится наша арена, тренировочный зал, возможности для восстановления.

— Ваша семья переехала с вами в Россию? Не беспокоились ли родственники о вашей новой локации?

— Моя семья осталась в США, но мы постоянно на связи. Они часто спрашивают, что здесь и как. Я отвечаю, что Петербург — очень приятный город, где я чувствую себя комфортно и безопасно.

— Уже пробовали что-то из национальной русской кухни?

— Пока нет, но намерен это сделать. Сезон длинный.

— Ваша цель на этот сезон?

— Мне кажется, что цель каждого игрока «Зенита» — это итоговая победа в чемпионате. В каждом сезоне я ставил перед собой задачу выиграть трофей. Индивидуальные призы — это приятный момент, но самое главное — это титулы. Это то, что останется в истории. Я приехал в Петербург, чтобы побеждать.