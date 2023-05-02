На баскетболиста ЦСКА Шведа совершено нападение

На защитника ЦСКА Алексея Шведа было совершено нападение, сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении клуба говорится, что Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

34-летний игрок обратился в полицию для расследования инцидента. Из-за травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

1 мая ЦСКА в овертайме проиграл «Локомотиву-Кубань» (100:103 ОТ, 3-4) в седьмом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Армейцы впервые в истории Единой лиги не вышел в финал турнира.