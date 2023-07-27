Нападающий Куратник подписал однолетний контракт с «Минском»

Сегодня, 16:20
Нападающий Дмитрий Куратник сыграет за «Минск» в новом сезоне.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 26-летним игроком рассчитан на один год.
В 2016 году он входил в состав сборной U20, является игроком национальной сборной Беларуси. Спортивный путь форвард начинал в 2012 году в составе молодежной команды «Гродно-93», с сезона-2013/14 по 2015/16 выступал в команде «Гродно-93 ГрГУ».
Игровой сезон-2016/17 Куратник провел в резервной команде «Минска», после чего вернулся в основную команду «Гродно-93», где отыграл 6 сезонов. Средняя статистика нападающего в составе гродненской команды в прошедшем сезоне 32-х матчей чемпионата Беларуси составила 8,3 очка, 3,7 подбора, 1,8 передачи.