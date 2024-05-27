Нападающий «Локомотива-Кубань» Уайт дисквалифицирован на пять матчей после стычки с судьями

Нападающий «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт дисквалифицирован на пять матчей из-за конфликта с судьями первой игры за третье место с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче Уайт был удален после того, как подошел к судье, будучи недовольным его решением по фолу на сопернике во время борьбы за подбор, надавил на него и кричал ему в лицо оскорбления.

Форвард пропустит одну игру Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», которая состоится сегодня, 27 мая. Условная дисквалификация Уайта на четыре последующие игры Единой лиги начнется с 30 мая 2024 года.

Клуб оштрафован на 500 тысяч рублей за инцидент.