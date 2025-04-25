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Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:50

Найт и Мартин включили друг друга в топ-3 лучших игроков регулярки Единой лиги ВТБ-2024/25

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который провел «СЭ», лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата Лиги ВТБ признан защитник УНИКСа Маркос Найт.

В голосовании поучаствовали 143 баскетболиста. Надо было назвать свой топ-3 лучших игроков регулярного сезона-2024/25. За первое место номинанту полагалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

В свой топ-3 Найт включил партнера по команде Джалена Рейнольдса и защитника ЦСКА Мело Тримбла. Занявший второе место Джеремайя Мартин остановил свой выбор на Найте и Антониусе Кливленде («Локомотив-Кубань»). А вот финишировавший третьим Мело не поставил себя в топ-3, назвав лучшими в этой регулярке Дуэйна Бэйкона («Зенит»), Найта и Амата Мбая из ЦСКА.

Маркос Найт.Творит чудеса в 35 лет! Игроки Лиги ВТБ выбрали лучшего в регулярке-2024/25

БК УНИКС
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