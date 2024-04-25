Никита Курбанов прокомментировал смену тренера в ЦСКА

Трехкратный чемпион Евролиги форвард ЦСКА Никита Курбанов в интервью «СЭ» рассказал, как команда отреагировала на смену главного тренера. Уволенного перед стартом плей-офф Эмила Райковича сменил Андреас Пистиолис.

— Как считаете, насколько тяжело будет ЦСКА в Красноярске (армейцы повели 2-0 в серии с «Енисеем». — Прим. «СЭ»)?

— Они играют дома, а родные трибуны всегда помогают своей команде. Тем более в Красноярске наверняка будет аншлаг. Нам предстоит тяжелый матч, но все зависит от нас. Разница во времени и длинный перелет? Не хочу углубляться в эти моменты. Повторюсь, все зависит только от того, что мы покажем на паркете, от нашего настроя. Во втором матче была достигнута полезная победа. Есть над чем подумать, что посмотреть, есть куда совершенствоваться. Особенно после смены главного тренера. Есть много нюансов, которые Андреас [Пистиолис] внес в нашу игру.

— Президент клуба Андрей Ватутин говорил, что смена тренера перед плей-офф — это шоковая терапия. Почувствовали ее?

— Безусловно. Думаю, наши болельщики тоже видят изменения в игре, в отношении игроков. Наверное, это и есть шоковая терапия. По крайней мере, сужу со стороны игрока. Болельщики, наверное, тоже оценили наш настрой.