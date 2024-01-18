Курбанов сделал заявление по поводу своей дисквалификации за наркотики

Баскетболист Никита Курбанов сделал заявление по поводу своей дисквалификации на три месяца за употребление запрещенного вещества.

«Уважаемые болельщики ЦСКА, партнеры по команде, администрация, сотрудники клуба и все поклонники лучшей игры с мячом! Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию. Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком. С полным осознанием принимаю ответственность за свои действия. Очень ценю доверие, которое многие годы оказывалось мне со стороны клуба и болельщиков... Самое важное для меня сейчас — это вернуться к игре и любимой профессии. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее снова оказаться на паркете», — приводит слова Курбанова пресс-служба ЦСКА.

18 января стал известно, что РУСАДА дисквалифицировало 37-летнего баскетболиста на три месяца. В его допинг-пробе были найдены следы кокаина. Срок отсранения закончится 20 января 2024 года.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что Курбанов сделал ошибку, подвел клуб, партнеров по команде и болельщиков, и это урок для всех баскетболистов и спортсменов.

27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Помимо ЦСКА он играл за «Локомотив-Кубань», УНИКС и «Спартак» (СПБ). С армейцами форвард 7 раз становился чемпионой Единой лиги ВТБ.