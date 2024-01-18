Курбанов сделал заявление по поводу своей дисквалификации за наркотики

Допинг
Сегодня, 21:32
Баскетболист Никита Курбанов сделал заявление по поводу своей дисквалификации на три месяца за употребление запрещенного вещества.
«Уважаемые болельщики ЦСКА, партнеры по команде, администрация, сотрудники клуба и все поклонники лучшей игры с мячом! Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию. Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком. С полным осознанием принимаю ответственность за свои действия. Очень ценю доверие, которое многие годы оказывалось мне со стороны клуба и болельщиков... Самое важное для меня сейчас — это вернуться к игре и любимой профессии. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее снова оказаться на паркете», — приводит слова Курбанова пресс-служба ЦСКА.
18 января стал известно, что РУСАДА дисквалифицировало 37-летнего баскетболиста на три месяца. В его допинг-пробе были найдены следы кокаина. Срок отсранения закончится 20 января 2024 года.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что Курбанов сделал ошибку, подвел клуб, партнеров по команде и болельщиков, и это урок для всех баскетболистов и спортсменов.
27 октября 2023 года Курбанов приостановил спортивную карьеру. Помимо ЦСКА он играл за «Локомотив-Кубань», УНИКС и «Спартак» (СПБ). С армейцами форвард 7 раз становился чемпионой Единой лиги ВТБ.