«Нижний Новгород» разгромил «Астану»

«Нижний Новгород» разгромил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородцы на своей площадке выиграли со счетом 86:59.

Самым результативным игроком в составе победителей стал российский защитник Иван Стребков, набравший 16 очков. Еще 14 очков на свой счет записал сербский форвард Драган Апич.

«Нижний» одержал 6 побед в 12 матчах, «Астана» имеет в активе только 1 победу, но в 10 встречах.

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«Нижний Новгород» — «Астана» — 86:59 (27:12, 23:15, 20:24, 16:8)