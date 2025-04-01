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Единая лига ВТБ. Новости

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Баскетбол
Единая лига ВТБ

1 апреля, 20:47

«Автодор» на выезде обыграл «Пари НН»

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«Автодор» на выезде обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:69.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Евгений Бабурин, набравший 20 очков.

«Автодор» с 17 победами в 41 матче занимает седьмое место в таблице Единой лиги ВТБ. «Пари НН» также выиграл 17 встреч из 41, но идет на восьмой строчке, уступая команде из Саратова по дополнительным показателям.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» — «Автодор» — 69:84 (23:16, 14:20, 12:22, 20:26)

Н: Бабурин (20), Джуришич (14), Чадов (9)

А: Джонс (14), Кантер, Мэннинг (оба — 13), Беслач (12)

БК Автодор
БК Нижний Новгород
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