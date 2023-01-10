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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:47

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» и продлил свою победную серию в Единой лиге ВТБ до 20 матчей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
«Нижний Новгород» — ЦСКА.
Фото ПБК ЦСКА
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ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» и завершилась со счетом 109:79.

Самым результативным в составе москвичей стал Антон Астапкович, набравший 19 очков. У Николы Милутинова 17 очков и 10 подборов. В составе нижегородцев 12 очков на счету Драгана Апича.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице, выиграв все 20 игр в сезоне. «Нижний Новгород» с 11 победами идет на пятом месте.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — ЦСКА (Москва) — 79:109 (23:30, 14:29, 23:25, 19:25)

БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
2
1
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