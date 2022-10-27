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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:12

«Нижний Новгород» переиграл «Локомотив-Кубань»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нижний Новгород» переиграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородский клуб выиграл со счетом 93:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джермейн Лав-Робертс, набравший 28 очков.

В составе «Локомотива-Кубань» отличился Джейлен Бэрфорд, набравший 23 очка.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 93:79 (18:27, 24:11, 29:20, 22:21)

27 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
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