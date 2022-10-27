Сегодня, 21:12
«Нижний Новгород» переиграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородский клуб выиграл со счетом 93:79.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джермейн Лав-Робертс, набравший 28 очков.
В составе «Локомотива-Кубань» отличился Джейлен Бэрфорд, набравший 23 очка.
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«Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 93:79 (18:27, 24:11, 29:20, 22:21)
27 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».