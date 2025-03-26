Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

26 марта, 21:04

«Локомотив-Кубань» победил «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:67. Встреча прошла на арене «Нагорный».

16 очков в матче набрал игрок нижегородцев Александр Чадов, баскетболист краснодарского клуба Патрик Миллер набрал 13 баллов.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в таблице Лиги ВТБ, «Пари НН» — на 6-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 67:75 (20:16, 19:19, 14:22, 14:18)

Н: Чадов (16 + 5 подборов), Карпенков (12 + 6 подборов)

Л: Миллер (13), Емченко (11), Макколл (10)

26 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».

БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
Читайте также
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя