«Локомотив-Кубань» победил «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:67. Встреча прошла на арене «Нагорный».

16 очков в матче набрал игрок нижегородцев Александр Чадов, баскетболист краснодарского клуба Патрик Миллер набрал 13 баллов.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в таблице Лиги ВТБ, «Пари НН» — на 6-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 67:75 (20:16, 19:19, 14:22, 14:18)

Н: Чадов (16 + 5 подборов), Карпенков (12 + 6 подборов)

Л: Миллер (13), Емченко (11), Макколл (10)

26 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».