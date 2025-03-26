«Локомотив-Кубань» победил «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

26 марта, 21:04
«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:67. Встреча прошла на арене «Нагорный».
16 очков в матче набрал игрок нижегородцев Александр Чадов, баскетболист краснодарского клуба Патрик Миллер набрал 13 баллов.
«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в таблице Лиги ВТБ, «Пари НН» — на 6-й строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 67:75 (20:16, 19:19, 14:22, 14:18)
Н: Чадов (16 + 5 подборов), Карпенков (12 + 6 подборов)
Л: Миллер (13), Емченко (11), Макколл (10)
26 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».