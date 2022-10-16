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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:03

«Самара» разгромила «Нижний Новгород» с преимуществом «+38»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Самара» разгромила «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:52.

Самым результативным игроком встречи стал форвард самарцев Джеймс Эннис, набравший 18 очков.

«Самара» одержала вторую победу в сезоне и занимает пятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» идет на шестой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Нижний Новгород» — «Самара» — 52:90 (15:19, 8:24, 11:25, 18:22)

Н: Чадов (10), Лав (8), Ганькевич, Бельницкий (оба — 6)

С: Эннис (18), Томас (17), Найт (16)

16 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

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