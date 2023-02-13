0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:46

«Зенит» на выезде проиграл «Нижнему Новгороду»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Зенит» на выезде проиграл «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 70:79.

В составе победителей 25 очков набрал Макси Салаш, который также сделал 13 подборов.

У питерцев саамам результативным стал Калеб Хоумсли, на счету которого 20 очков.

«Зенит» потерпел восьмое поражение в сезоне и занимает 3-е место в чемпионате, «Нижний» идет четвертым — 15 побед и 11 поражений.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Нижний Новгород» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 79:70 (18:16, 23:23, 19:19, 19:12)

13 февраля. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».

БК Зенит
БК Нижний Новгород
2
Обсудить
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Поляки вытолкали беженцев в Белоруссию через калитки для животных
«РИА Новости»: читатели Daily Mail указали на неизбежность поражения Украины
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Сенатор Джабаров: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лукич — о матче с «Зенитом»: «Возможно, нас ожидает одна из самых тяжелых встреч с начала чемпионата»