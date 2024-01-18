18 января, 23:11
Двукратный серебряный призер чемпионата мира Виталий Носов надеется, что ЦСКА даст шанс баскетболисту Никите Курбанову продолжить выступать за команду после дисквалификации.
«Одним неверным шагом можно сломать себе карьеру и жизнь. Поэтому не хочу поливать его грязью и кидать камни. Знаете, любой человек имеет право на ошибку. Да, Никита действительно оступился. Видимо, в определенный момент он зашел не в ту дверь. Думаю, баскетболист сделает правильные выводы. Надеюсь, и в ЦСКА ему дадут шанс и продолжат выпускать на паркет по окончании дисквалификации», — цитирует Носова RT.
18 января стал известно, что РУСАДА дисквалифицировало 37-летнего баскетболиста на три месяца. В его допинг-пробе были найдены следы кокаина. Срок отстранения закончится 20 января 2024 года.
В Российском антидопинговом агентстве отметили, что Курбанов был полностью открыт к сотрудничеству с организацией и представил подробные объяснения по поводу этой ситуации.