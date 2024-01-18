Носов — о ситуации Курбанова: «Не буду поливать его грязью, человек имеет право на ошибку»

Двукратный серебряный призер чемпионата мира Виталий Носов надеется, что ЦСКА даст шанс баскетболисту Никите Курбанову продолжить выступать за команду после дисквалификации.

«Одним неверным шагом можно сломать себе карьеру и жизнь. Поэтому не хочу поливать его грязью и кидать камни. Знаете, любой человек имеет право на ошибку. Да, Никита действительно оступился. Видимо, в определенный момент он зашел не в ту дверь. Думаю, баскетболист сделает правильные выводы. Надеюсь, и в ЦСКА ему дадут шанс и продолжат выпускать на паркет по окончании дисквалификации», — цитирует Носова RT.

18 января стал известно, что РУСАДА дисквалифицировало 37-летнего баскетболиста на три месяца. В его допинг-пробе были найдены следы кокаина. Срок отстранения закончится 20 января 2024 года.

В Российском антидопинговом агентстве отметили, что Курбанов был полностью открыт к сотрудничеству с организацией и представил подробные объяснения по поводу этой ситуации.