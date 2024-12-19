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Сегодня, 18:45

Новая арена БК ЦСКА может прийти в негодность, если стройка не возобновится зимой

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» рассказал, как обстоят дела со строительством нового УСК ЦСКА, которое приостановлено в настоящий момент.

«Ничем хорошим порадовать не могу: ситуация, как сейчас принято говорить, заметно «сдвинута влево», — посетовал Ватутин. — Минобороны по понятным причинам сейчас заниматься этой стройкой не готово.

Совместно с «Норникелем» ищем вариант, как спасти проект. Его необходимо либо срочно возобновлять, либо профессионально консервировать. Есть опасение: если недостроенный объект в таком состоянии простоит зиму, его проще впоследствии будет снести. Готовность здания не более 30 процентов, снег, вода и ветер приведут открытые железобетонные конструкции в нефункциональное состояние».

Старый УСК ЦСКА был снесен в мае 2022 года.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин, рендер новой арены. «Если недостроенная арена в таком состоянии простоит зиму, ее проще будет снести». Интервью Ватутина

БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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