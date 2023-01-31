Ньюмэн, Мэйкон, Милутинов, Емченко и Герасимов попали в символическую пятерку тура Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ на официальном сайте опубликовала символическую пятерку игроков по итогам матчей 28-30 января.

Самым эффективным игроком тура стал Малик Ньюмэн. Лидер «Автодора» набрал 25 очков, 6 подборов, 4 передачи и 39 баллов за эффективность в победном матче против «Самары» (93:83).

Дэрил Мэйкон (УНИКС) провел свой лучший матч в лиге — 32 очка при 9 из 12 с игры и реализовал победный трехочковый в Волжском дерби против «Нижнего Новгорода» (86:85).

Никола Милутинов из ЦСКА был близок к дабл-даблу в столичном дерби против МБА (94:70) — 15 очков и 9 подборов.

Владислав Емченко стал одним из героев победы «Локомотива-Кубань» над «Зенитом» (92:90): набрал рекордные для себя в сезоне 13 очков при 6 из 6 с игры, а также отметился победным броском за 7 секунд до сирены.

Тимофей Герасимов помог «Енисею» обыграть «Астану» в гостях (83:67) — 15 очков и 5 передач.