Агент Шведа: «Не знаю, какие темпы улучшения и восстановления»

Агент баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич заявил, что игрок чувствует себя лучше, но сроки его восстановления пока неизвестны.

«Алексей чувствует себя хорошо, так же, как и вчера. Лежит в кровати и отдыхает. Посмотрим, что скажут врачи. Не знаю, какие темпы улучшения и восстановления», — приводит слова Фимича ТАСС.

В ночь на 2 мая неизвестные избили у ресторана на Большой Никитской улице баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Он доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.