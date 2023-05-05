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Сегодня, 10:35

Агент Шведа: «Не знаю, какие темпы улучшения и восстановления»

Виталий Косик
Корреспондент
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Агент баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич заявил, что игрок чувствует себя лучше, но сроки его восстановления пока неизвестны.

«Алексей чувствует себя хорошо, так же, как и вчера. Лежит в кровати и отдыхает. Посмотрим, что скажут врачи. Не знаю, какие темпы улучшения и восстановления», — приводит слова Фимича ТАСС.

В ночь на 2 мая неизвестные избили у ресторана на Большой Никитской улице баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Он доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.

Источник: https://tass.ru/sport/17683461
БК ЦСКА
Алексей Швед
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