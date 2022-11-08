Объявлена символическая пятерка тура Единой лиги ВТБ

По итогам матчей Единой лиги ВТБ 5-7 ноября была составлена символическая пятерка игроков.

Форвард «Локомотива» Андрей Мартюк обновил рекорд карьеры во встрече с «Автодором» (100:84), набрав 25 очков.

Защитник МБА Тимофей Якушин провел самый результативный матч в карьере: 25 очков, 6 передач, 5 подборов против «Самары» (82:74).

Трей Томпкинс внес ощутимый вклад в победу «Зенита» над «Нижним Новгородом» (76:66), набрав 18 очков и сделав 5 подборов, став самым эффективным игроком питерской команды.

Алексей Швед набрал 24 очка и сделал 7 передач в матче против «Пармы» в гостях (83:74).

Ненад Димитриевич привел УНИКС к сложной победе над «Минском» на выезде (58:54) — 22 очка, 3 подбора, 3 передачи, 3 перехвата.