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Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:03

Олег Киселев: «Дали «Самаре» слишком много открытых бросков в первой половине»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселев отметил, что команда сыграла достойно во второй половине матча против «Самары» (75:89).

«Комментарий будет небольшой: мы дали «Самаре» слишком много открытых бросков в первой половине, во многих моментах позволили легко обыграть нас на периметре, не было той энергии, которая нужна. Во второй половине мы поменяли защиту, поменяли философию — и сыграли достойно. Но того гандикапа, который «Самара» создала в первой половине, хватило ей для победы. Хотел бы отметить, что сегодня мы допустили всего 8 потерь — по-моему, это наш рекорд. Обычно это наша проблема, но сегодня в этом аспекте мы превзошли себя», — приводит слова Киселева сайт лиги.

«Астана» 4 марта примет «Парму» в матче Единой лиги ВТБ.

БК Астана
БК Самара
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