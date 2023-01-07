Главный тренер «Астаны» Киселев: «35 минут мы показываем хороший баскетбол, а в последние 5 минут теряем дисциплину»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Зенита» (75:93).

«Скажу так: в очередной раз 35 минут мы показываем хороший баскетбол, а в последние 5 минут теряем игровую дисциплину. Мы отыгрались после крупного отставания, но из-за того, что потеряли игровую дисциплину, «Зенит» ушел вперед. Конечно, надо отметить Эртеля, который хорошо сыграл сегодня, дирижировал нападением команды, раздавал передачи, сам решал в отдельных ситуациях. Последние пять минут — это наш бич, мы с этим боремся, работаем над этой проблемой. Поздравляю «Зенит» с победой, всех с Рождеством», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова тренера.

«Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Астана» находится на предпоследней, 11-й, позиции.