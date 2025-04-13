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Баскетбол
Единая лига ВТБ

13 апреля, 19:24

Определились пары плей-ин и плей-офф Единой лиги ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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13 апреля завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.

Победителем регулярки стал «Зенит». Сине-бело-голубые одержали 39 побед в 44 матчах. Также напрямую в плей-офф вышли ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Уралмаш» и «Автодор».

«Пари НН», «Парма», МБА и «Енисей» сыграют в плей-ин.

Плей ин:

Игра №1:

«Пари НН» — «ПАРМА»

Игра №2:

МБА — «Енисей»

Игра №3:

Проигравший Игры №1 — Победитель Игры №?2

Плей-офф:

УНИКС — «Автодор»

«Локо» — «Уралмаш»

ЦСКА — победитель игры №1 плей-ин

«Зенит» — победитель Игры №3 плей-ин

Баскетбол
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