Определились пары плей-ин и плей-офф Единой лиги ВТБ

13 апреля, 19:24
13 апреля завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.
Победителем регулярки стал «Зенит». Сине-бело-голубые одержали 39 побед в 44 матчах. Также напрямую в плей-офф вышли ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Уралмаш» и «Автодор».
«Пари НН», «Парма», МБА и «Енисей» сыграют в плей-ин.
Плей ин:
Игра №1:
«Пари НН» — «ПАРМА»
Игра №2:
МБА — «Енисей»
Игра №3:
Проигравший Игры №1 — Победитель Игры №?2
Плей-офф:
УНИКС — «Автодор»
«Локо» — «Уралмаш»
ЦСКА — победитель игры №1 плей-ин
«Зенит» — победитель Игры №3 плей-ин