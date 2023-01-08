Определились составы групп на втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

В сезоне-2022/23 регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ проходит в два этапа.

По итогам первого этапа 6 лучших команд попадали в группу «А» и автоматически выходят в плей-офф, 6 других команд будут играть между собой в группе «Б».

Первая шестерка: ЦСКА, УНИКС, «Зенит», МБА, «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань».

Вторая шестерка: «Парма», «Самара», «Автодор», «Енисей», «Астана», «Минск».

Таким образом, шестеро участников плей-офф-2023 Единой лиги ВТБ уже известны, неясны только их окончательные позиции. Главная интрига второй шестерки заключается в борьбе за два последних места в постсезонке, интрига у лучших в том, у кого будет преимущество площадки.

Второй этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет с конца января по конец марта.