Опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ: Димитриевич — лучший разыгрывающий турнира

Анонимный опрос генменеджеров Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ», выявил, что большинство (7 из 14) считают лучшим разыгрывающим лиги Ненада Дмитриевича из УНИКСа. В прошлом сезоне 25-летний македонец был признан MVP финальной серии, в которой казанцы обыграли «Локомотив-Кубань» (4:1) и впервые взяли Кубок Белова.

Фото «СЭ»

Три голоса получил Томас Эртель («Зенит»), который является лучшим ассистентом текущего регулярного сезона. По одному голосу от функционеров досталось Джеремайя Мартину («Енисей»), Айзея Ризу («Парма»), Дмитрию Хвостову («Пари НН») и Александру Щербеневу («Локомотив-Кубань»).

В опросе поучаствовали руководители всех клубов Единой лиги.