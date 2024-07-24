Опубликован формат и расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ 2024

Стало известно расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Турнир пройдет с 11 по 14 сентября в Москве на «ВТБ Арене». В группе А сыграют ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Црвена Звезда», в группе Б УНИКС, «Зенит» и «Бешикташ».

Расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ:

11 сентября

17:00 УНИКС — «Бешикташ»

20:00 ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

12 сентября

17:00 «Зенит» — «Бешикташ»

20:00 ЦСКА — «Црвена Звезда»

13 сентября

17:00 «Локомотив-Кубань» — «Црвена Звезда»

20:00 УНИКС — «Зенит»

14 сентября

13:00 матч за 5-е место

16:00 матч за 3-е место

19:00 финал