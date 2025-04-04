Отец Шведа заявил, что история с Китаем не закончена: «Есть два клуба, которые хотят видеть его у себя»

Виктор Швед, заслуженный тренер России и отец защитника баскетбольного клуба «Зенит» Алексея Шведа, ответил на вопрос «СЭ» о будущем сына.

«История с Китаем закончена? Нет, в Китае есть два клуба, которые хотят видеть у себя Алексея. Каков шанс вернуться? Если подпишут в «Зените» [новый контракт], останется, нет — уедет. Ему нравится в России, в Санкт-Петербурге, в Москве. Но, чего он хочет, лучше спросить у него», — сказал Швед «СЭ».

В этом сезоне Швед выступал за «Шаньси» в Китае. В пяти матчах он в среднем набирал 6,4 очка, совершал 2,4 подбора и делал 4,4 передачи за 11,5 минуты на паркете в составе команды. Спустя два месяца баскетболист покинул китайскую команду.

В январе этого года 36-летний защитник подписал контракт с «Зенитом» до окончания текущего сезона.