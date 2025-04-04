Отец Алексея Шведа: «Рад, что сын вернулся в Россию! Он вписался в «Зенит», появилась командная игра»

4 апреля, 10:39
Виктор Швед, отец защитника «Зенит» Алексея Шведа, рассказал «СЭ», как реагировал на возвращение сына в Россию.
«Конечно, рад, что сын вернулся в Россию. Приятно, что можешь прийти и посмотреть на его игры. В России тоже должны играть лучшие россияне. Уровень лиги вырос? Об этом трудно сказать, но я смотрю на «Зенит» — Алексей вписался, появилась командная игра, изменился рисунок в лучшую сторону», — сказал Швед «СЭ».
В этом сезоне 36-летний Швед выступал за «Шаньси» в Китае. В пяти матчах он в среднем набирал 6,4 очка, совершал 2,4 подбора и делал 4,4 передачи за 11,5 минуты на паркете в составе команды. Спустя два месяца баскетболист покинул китайскую команду.
В январе этого года защитник подписал контракт с «Зенитом» до окончания текущего сезона.