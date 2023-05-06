Отец Шведа рассказал о состоянии баскетболиста ЦСКА

Отец баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, Виктор Швед рассказал о состоянии сына, который оказался в больнице после избиения.

«Пропускать матчи не надо. Фотографии (с матча) отсылаем сейчас. Я был в больнице вместе с детьми. Он обрадовался. Он чувствует себя лучше, намного лучше», — цитирует matchtv.ru Виктора Шведа.

В ночь на 2 мая баскетболиста избили у ресторана на Большой Никитской улице. Швед был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. Сообщалось, что у баскетболиста очень серьезные травмы, в том числе открытая черепно-мозговая, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа.