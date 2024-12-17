Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:37

Отец Яниса Тиммы отреагировал на новость о смерти сына

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Райтис Тимма, отец бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы, прокомментировал новости о смерти сына.

«Я еще ничего не знаю. Я хочу найти какие-то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные. У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра, и все, а сейчас везде уже об этом. Надо бы точно знать, что это он: может, есть надежда, что это не так», — приводит слова Райтиса Тиммы Super.

О смерти латвийского баскетболиста стало известно в ночь на 17 декабря. По информации «Известий», Тимма покончил с собой.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Пара развелась в декабре этого года. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам Седоковой, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.

В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.

СМИ: баскетболист Тимма погиб в день рождения бывшей жены. Одна из версий — суицид после развода с Седоковой.

Источник: Super
2
Баскетбол
Янис Тимма
Читайте также
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Препарат фенибут свободно продают в Сети под видом БАДов для роста мышц
СК возбудил дело о теракте и убийстве после гибели генерала Кириллова
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве. Что известно к этому часу
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил два дубля подряд в НХЛ
Станкович в Сербии попал в скандал. Что происходит в «Спартаке» 17-12-2024
Сегодня
Вчера
Неделя