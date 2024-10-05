«Пари НН» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне

«Пари Нижний Новгород» на своем паркете обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ — 77:75. Армейцы потерпели первое поражение в сезоне.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Обри Доукинс, набравший 21 очко. 29-летний американец забросил трехочковые и вывел свою команду вперед на последних секундах матча.

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«Пари НН» (Нижний Новгород) — ЦСКА — 77:75 (18:19, 10:18, 24:20, 25:18)

«Пари НН»: Доукинс (21 + 5 подборов), Джуришич (12), Наталл (11 + 7 подборов).

ЦСКА: Тримбл (16 + 5 подборов), Жан-Шарль (14 + 6 подборов), Уэйр (12), Курбанов (10).

5 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».