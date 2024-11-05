УНИКС победил «Пари НН» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

УНИКС в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграл «Пари НН» — 81:73. Для казанской команды это четвертая победа подряд и девятая в 12 играх регулярного чемпионата.

Нижегородцы потерпели четвертое поражение кряду и шестое в 12 матчах со старта турнира.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — УНИКС (Казань) — 73:81 (18:31, 20:17, 20:17, 15:16)

«Пари НН»: Джуришич (22), Наталл (14).

УНИКС: Акун-Перселл (15), Найт (12 + 8 передач), Беленицкий (12 + 5 подборов), Лабери (12 + 5 подборов).

5 ноября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».