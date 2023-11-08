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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:46

«Автодор» на выезде обыграл «Пари НН»

Алина Савинова
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«Автодор» на выезде одержал победу над «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:65.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Брайон Аллен, на счету которого 20 баллов.

Команда из Нижнего Новгорода занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков за 8 игр. Клуб из Саратова располагается на 13-й строчке (12 очков в 9 встречах).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Автодор» (Саратов) — 65:75 (22:20, 20:15, 12:17, 11:23)

П: Аллен (20), Кози (16), Воронцевич (8)

А: Мавра (16), Пушица (14), Хэммондс (14)

8 ноября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2023-2024/
Баскетбол
БК Автодор
БК Нижний Новгород
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