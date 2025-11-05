Видео
5 ноября, 20:41

ЦСКА разгромил «Пари НН» и одержал седьмую победу подряд

ЦСКА на выезде разгромил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:71.

Самыми результативными баскетболистами встречи стали центровой хозяев Кирилл Попов и защитник гостей Антон Астапкович — оба набрали по 15 очков.

ЦСКА выиграл седьмой матч подряд, армейцы возглавляют таблицу Единой лиги ВТБ с 8 победами в 9 играх. «Пари НН» идет на предпоследней, десятой строчке с 1 победой в 8 матчах.

Единая лига ВТБ

«Пари НН» — ЦСКА — 71:95 (18:28, 13:15, 16:25, 24:27)

П: Попов (15), Платонов (12), Вашингтон (11)

Ц: Астапкович (15), Уэйр, Тримбл (оба — 13)

1

  • diskmen

    ВЕсь матч ЦСКА владел инциативой.ПОсле 3 четверти,когда стало ясно ,что Армейцы не упустят победу ЦСКА выпустил всех резервистов.

    05.11.2025

    БК Нижний Новгород
    БК ЦСКА
