«Енисей» обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне Лиги ВТБ

28 октября, 20:45
«Енисей» на выезде победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:61. Встреча прошла в спортивном комплексе «Нагорный».
Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Артем Антипов, набравший 16 очков.
«Енисей» одержал первую победу в сезоне-2025/26 Лиги ВТБ. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице. «Пари НН» находится на девятой строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 61:80 (15:18, 16:20, 16:19, 14:23)
28 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».