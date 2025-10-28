Видео
28 октября, 20:45

«Енисей» обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне Лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент

«Енисей» на выезде победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:61. Встреча прошла в спортивном комплексе «Нагорный».

Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Артем Антипов, набравший 16 очков.

«Енисей» одержал первую победу в сезоне-2025/26 Лиги ВТБ. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице. «Пари НН» находится на девятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 61:80 (15:18, 16:20, 16:19, 14:23)

28 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».

