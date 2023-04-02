«Локомотив-Кубань» одержал вторую победу над «Пари НН» в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» победил «Пари НН» на выезде во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 77:72.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей ДеВон Акун-Перселл, набравший 23 очка.

«Локомотив-Кубань» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч серии состоится 5 апреля в Краснодаре.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 72:77 (12:12, 28:18, 16:22, 16:25)

П: Бабурин (18), Салаш (16), Лав, Чадов (оба — 8)

Л: Акун-Перселл (23), Барфорд (18), Хортон (8)

2 апреля. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

Счет в серии — 0-2