Сегодня, 17:58
«Пари НН» обыграл «Локомотив-Кубань» дома в матче Единой лиги ВТБ — 75:70.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Джейлен Барфорд, набравший 22 очка.
«Пари НН» победил «Локомотив-Кубань» в третий раз за сезон-2022/23. Нижегородцы занимают четвертое место в таблице этапа победителей Единой лиги ВТБ, краснодарцы идут на пятой строчке.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа А
«Пари НН» — «Локомотив-Кубань» — 75:70 (23:17, 21:26, 10:10, 21:17)
П: Ребич (14), Апич, Салаш (оба — 12)
Л: Барфорд (22), Хортон (11), Акун-Перселл (9)