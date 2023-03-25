МБА одержала победу над «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

МБА на выезде обыграла «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 69:55.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист гостей Тимофей Якушин, набравший 18 очков. В составе хозяев лучшим стал Александр Ганькевич, набравший 13 очков.

МБА занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с процентом побед 46,9. «Нижний Новгород» идет строчкой выше с процентом побед 53,1.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Пари НН» (Нижний Новгород) — МБА (Москва) — 55:69 (16:16, 10:16, 12:16, 17:21)

25 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».