«Пари НН» обыграл «Минск»

Сегодня, 21:01
«Пари НН» дома обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:79.
Самым результативным игроком встречи стал игрок гостей Джарред Огунгбеми-Джексон — 26 очков.
«Нижний Новгород» прервал серию из 9 поражений. Команда одержала 4-ю победу в 13 матчах этого сезона.
«Минск» потерпел 13-е поражение в 13 матчах сезона. Белорусский клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата.
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«Пари НН» (Нижний Новгород) — МИНСК (Минск) — 90:79 (25:24, 19:18, 19:21, 27:16)
Н: Стебков (19), Апич (18), Ганькевич, Новакович (по 12)
М: Огунгбеми-Джексон (26), Мотовилов (12)
1 декабря. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».