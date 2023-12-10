«Парма» одержала пятую победу подряд, обыграв «Пари НН»

Сегодня, 17:27
«Парма» на выезде обыграла «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ — 74:72.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Айзея Риз — 24 очка, 1 подбор и 9 голевых передач. Лучшим у хозяев был Филипп Гафуров (22 очка и 8 подборов).
«Парма» одержала пятую победу подряд. До этого пермяки трижды выиграли в Единой лиге ВТБ и одержали победу в Кубке России.
«Парма» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Пари НН» идет предпоследним.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Парма-Пари» (Пермь) — 72:74 (16:25, 24:18, 19:15, 13:16)
10 декабря. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»