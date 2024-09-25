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Сегодня, 20:53

«Пари НН» победил «Парму» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Пари НН» дома обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:51.

Самым результативным игроком матча стали защитник нижегородцев Зак Наталл и его одноклубник Обри Доукинс, набравшие по 15 очков.

«Пари НН» одержал вторую победу на старте сезона и стал лидером Единой лиги ВТБ. «Парма» потерпела второе поражение и замыкает таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Парма-Пари» (Пермь) — 83:51 (21:11, 18:10, 27:13, 17:17)

Пари НН: Наталл (15 очков), Доукинс (15), Чадов (12)

Парма: Тучков (13), Захаров (8), Хэмм (7)

Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК Парма (Пермь)

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