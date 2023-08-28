«Пари НН» подписал контракт с Брайоном Алленом

Американский защитник Брайон Аллен перешел в «Пари НН», сообщается на официальном сайте нижегородцев. Он будет выступать под 2-м номером.

В первой части прошедшего сезона 31-летний баскетболист выступал за пермскую «Парму». Он провел за команду успел 12 матчей, в которых набирал в среднем 16,8 очка (54,7% двухочковых, 42,2% трехочковых), 4,5 подбора, 3,8 передачи, 1,7 перехвата.

После ухода из «Пармы» Аллен играл за китайский «Бейджинг Роял Файтерс» и «Осос де Манати» из Пуэрто-Рико.