«Пари НН» обыграл «Самару» в домашнем матче

Сегодня, 21:55
«Пари НН» одержал победу над «Самарой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:72.
Нижегородцы играли против самарской команды в новом комплекте формы в честь своего 15-летия. Самым результативным игроком матча стал американский защитник Зак Наталл, который набрал 27 очков.
«Пари НН» с 10 победами при 8 поражениях идет на пятой позиции в турнирной таблице. «Самара» (7 побед и 11 поражений) занимает седьмую строчку.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Самара» — 95:72 (23:21, 23:20, 25:15, 24:16)
9 декабря. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»»