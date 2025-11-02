УНИКС разгромил «Пари НН» с преимуществом в 23 очка

УНИКС на выезде разгромил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:61.

Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой гостей Джален Рейнольдс, набравший 20 очков.

УНИКС с 7 победами в 8 матчах делит первое место в турнирной таблице с ЦСКА. «Пари НН» с 1 победой в 7 играх идет на десятой строчке.

УНИКС проведет следующий матч дома против «Самары», а «Пари НН» сыграет на своей площадке с ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — УНИКС (Казань) — 61:84 (18:14, 10:21, 16:21, 17:28)

П: Вашингтон, Попов (оба — 15), Гришаев (11)

У: Рейнольдс (20), Лопатин (17), Бингэм (11 + 11 подборов)

2 ноября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»»