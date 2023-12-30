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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:27

УНИКС победил «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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УНИКС одержал победу над «Пари НН» в заключительном матче 2023 года регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 70:61.

Самыми результативными игроками встречи стали Кейси Шеперд и Маркос Найт, набравшие по 15 очков.

УНИКС с 15 победами в 19 играх занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Пари НН» идет на 13-й позиции, выиграв 5 встреч из 19.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — УНИКС (Казань) — 61:70 (22:23, 14:17, 18:16, 7:14)

30 декабря. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2023-2024/
Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
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