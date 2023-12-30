УНИКС победил «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 16:27
УНИКС одержал победу над «Пари НН» в заключительном матче 2023 года регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 70:61.
Самыми результативными игроками встречи стали Кейси Шеперд и Маркос Найт, набравшие по 15 очков.
УНИКС с 15 победами в 19 играх занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Пари НН» идет на 13-й позиции, выиграв 5 встреч из 19.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Пари НН» (Нижний Новгород) — УНИКС (Казань) — 61:70 (22:23, 14:17, 18:16, 7:14)
30 декабря. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».