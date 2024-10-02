«Уралмаш» прервал 3-матчевую серию побед «Пари НН»

2 октября, 22:55
«Уралмаш» на выезде обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:75.
Самым результативным игроком встречи стал форвард екатеринбуржцев Тайрелл Нельсон, набравший 22 очка.
«Уралмаш» поднялся на пятое место в Единой лиге ВТБ. У «Пари НН» прервалась серия из трех побед подряд. Нижегородцы идут четвертыми в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 75:89 (21:26, 18:20, 11:22, 25:21)
2 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».
МБА (Москва) — «Самара» — 79:86 (23:22, 15:20, 22:24, 19:20)
2 октября. Москва. «Баскет Холл Москва».