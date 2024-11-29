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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:46

«Зенит» победил «Пари НН»

Руслан Минаев
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«Зенит» на выезде обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:68.

Самым результативным игроком встречи стал Евгений Бабурин («Пари НН») — 23 очка. У гостей больше всех очков набрал Ксэвьер Мун — 20.

«Зенит» с 14 победами в 16 матчах занимает второе место в таблице чемпионата. «Пари НН» с 8 победами и 8 поражениями — на 5-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 68:85 (17:22, 14:21, 22:16, 15:26)

29 ноября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

БК Зенит
БК Нижний Новгород
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