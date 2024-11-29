«Зенит» победил «Пари НН»

Сегодня, 20:46
«Зенит» на выезде обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:68.
Самым результативным игроком встречи стал Евгений Бабурин («Пари НН») — 23 очка. У гостей больше всех очков набрал Ксэвьер Мун — 20.
«Зенит» с 14 победами в 16 матчах занимает второе место в таблице чемпионата. «Пари НН» с 8 победами и 8 поражениями — на 5-й строчке.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 68:85 (17:22, 14:21, 22:16, 15:26)
29 ноября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».