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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:05

«Парма» обыграла «Астану» и прервала серию из трех поражений

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Парма» обыграла «Астану» дома в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:64.

Самым результативным игроком встречи стал форвард пермяков Би Джей Джонсон, набравший 36 очков.

«Парма» прервала серию из трех поражений и занимает 11-е место в таблице Единой лиги ВТБ. «Астана» идет на восьмой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Астана» — 82:64 (23:15, 19:18, 20:13, 20:18)

П: Б. Джонсон (36), Риз (15), Платунов (11)

А: Дэвис (16), Андерсон (15), М. Джонсон (10)

19 ноября. Пермь. «УДС Молот»

БК Астана
БК Парма (Пермь)
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