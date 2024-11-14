«Автодор» победил «Парму» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» на выезде обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:71.

Самыми результативными игроками встречи стали Джамал Джонс («Автодор») и Гарретт Нэвелс («Парма») — по 26 очков.

«Автодор» одержал 6-ю победу в 14 матчах и занимает 7-е место в таблице чемпионата. «Парма» с 8 поражениями в 14 матчах — на 8-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Автодор» (Саратов) — 71:76 (19:14, 17:23, 14:20, 21:19)

14 ноября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».