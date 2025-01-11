ЦСКА разгромил «Парму» с разницей «+37»

«Парма» в домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграла ЦСКА — 64:101.

Для пермской команды это 13-е поражение в 24 встречах регулярного чемпионата, москвичи одержали 21-ю победу при трех поражениях.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — ЦСКА — 64:101 (23:34, 15:25, 14:24, 12:18)

«Парма»: Хэмм (15 + 8 подборов), Руженцев (13), Хэмилтон (11 + 5 подборов), Нэвелс (10).

ЦСКА: Аврамович (17), Тримбл (16), Астапкович (12), Уэйр (12), Жан-Шарль (10 + 6 подборов).

11 января. Пермь. «УДС Молот».