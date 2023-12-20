ЦСКА проиграл «Парме», прервав серию из 7 побед

ЦСКА на выезде проиграл «Парме» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:82.

Самым результативным игроком встречи стал Айзея Риз («Парма») — 22 очка.

Хозяева прервали 7-матчевую победную серию армейцев. Пермский клуб продлил свою победную серию до 6 матчей в чемпионате.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 16 побед и 2 поражений. «Парма» — на 6-й строчке с 10 победами в 18 матчах.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 82:78 (23:20, 20:25, 27:18, 12:15)

П: Риз (22), Джонсон (21), Абдулбасиров (18)

Ц: Астапкович (21), Уэйр (19), М`Бай (13)

20 декабря. Пермь. «УДС Молот».