ЦСКА проиграл «Парме», прервав серию из 7 побед

Сегодня, 19:28
ЦСКА на выезде проиграл «Парме» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:82.
Самым результативным игроком встречи стал Айзея Риз («Парма») — 22 очка.
Хозяева прервали 7-матчевую победную серию армейцев. Пермский клуб продлил свою победную серию до 6 матчей в чемпионате.
ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 16 побед и 2 поражений. «Парма» — на 6-й строчке с 10 победами в 18 матчах.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Парма-Пари» (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 82:78 (23:20, 20:25, 27:18, 12:15)
П: Риз (22), Джонсон (21), Абдулбасиров (18)
Ц: Астапкович (21), Уэйр (19), М`Бай (13)
20 декабря. Пермь. «УДС Молот».